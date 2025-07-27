Самолеты массово задерживаются в аэропорту Калининграда

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В Храброво задерживаются прилетающие и вылетающие рейсы
В Храброво задерживаются прилетающие и вылетающие рейсы Фото:

В калининградском аэропорту Храброво задерживается ряд рейсов, корректируется их расписание. Это следует из онлайн-табло и сообщений Росавиации. 

Как прилетающие, так и вылетающие, в частности, в Москву и Санкт-Петербург, самолеты задерживаются в Храброво. Корректируется расписание рейсов. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров.

В Росавиации сообщили, что ограничения, которые вводились в Пулково, привели к ограничениям воздушных трасс для полетов в и из Калининграда. В настоящее время петербургский аэропорт открыт, опасность атаки дронов в Ленинградской области снята.

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В калининградском аэропорту Храброво задерживается ряд рейсов, корректируется их расписание. Это следует из онлайн-табло и сообщений Росавиации.  Как прилетающие, так и вылетающие, в частности, в Москву и Санкт-Петербург, самолеты задерживаются в Храброво. Корректируется расписание рейсов. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. В Росавиации сообщили, что ограничения, которые вводились в Пулково, привели к ограничениям воздушных трасс для полетов в и из Калининграда. В настоящее время петербургский аэропорт открыт, опасность атаки дронов в Ленинградской области снята.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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