Самолеты массово задерживаются в аэропорту Калининграда

В калининградском аэропорту Храброво задерживается ряд рейсов, корректируется их расписание. Это следует из онлайн-табло и сообщений Росавиации.
Как прилетающие, так и вылетающие, в частности, в Москву и Санкт-Петербург, самолеты задерживаются в Храброво. Корректируется расписание рейсов. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров.
В Росавиации сообщили, что ограничения, которые вводились в Пулково, привели к ограничениям воздушных трасс для полетов в и из Калининграда. В настоящее время петербургский аэропорт открыт, опасность атаки дронов в Ленинградской области снята.
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