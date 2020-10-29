29 октября 2020

Познер потребовал выслать исламистов из Франции

© Служба новостей «URA.RU»
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«Форум креативного бизнеса». Пленарное заседание. Москва, познер владимир
Владимир Познер призвал к жестким мерам в связи с нападениями во Франции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий, журналист Владимир Познер, имеющий французское гражданство, призвал высылать из Франции исламистов. Об этом он заявил, комментируя ситуацию с нападениями в стране.

«Как француз могу сказать, что я требую от своего правительства немедленного решения этого вопроса, при этом не воздерживаясь от самых жестких мер», — сказал Познер изданию «Подъем». Телеведущий подчеркнул, что был бы не против высылки из Франции даже десятков тысяч человек. Как отметил журналист, в происходящем виновата сама страна, поскольку долгие годы проявляла политкорректность.

Ранее в Ницце неизвестный устроил резню в церкви Нотр-Дам-де-Нис. В результате три человека погибли, еще несколько получили ранения. Один из священнослужителей церкви рассказал, что в течение нескольких дней их предупреждали о возможных атаках в связи с приближением Дня всех святых, передает агентство Nation News. Спустя два часа в Авиньоне была совершена попытка нападения с ножом на полицейских. Правоохранители открыли огонь на поражение, нападавший скончался на месте происшествия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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