Познер потребовал выслать исламистов из Франции

Телеведущий, журналист Владимир Познер, имеющий французское гражданство, призвал высылать из Франции исламистов. Об этом он заявил, комментируя ситуацию с нападениями в стране.
«Как француз могу сказать, что я требую от своего правительства немедленного решения этого вопроса, при этом не воздерживаясь от самых жестких мер», — сказал Познер изданию «Подъем». Телеведущий подчеркнул, что был бы не против высылки из Франции даже десятков тысяч человек. Как отметил журналист, в происходящем виновата сама страна, поскольку долгие годы проявляла политкорректность.
Ранее в Ницце неизвестный устроил резню в церкви Нотр-Дам-де-Нис. В результате три человека погибли, еще несколько получили ранения. Один из священнослужителей церкви рассказал, что в течение нескольких дней их предупреждали о возможных атаках в связи с приближением Дня всех святых, передает агентство Nation News. Спустя два часа в Авиньоне была совершена попытка нападения с ножом на полицейских. Правоохранители открыли огонь на поражение, нападавший скончался на месте происшествия.
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