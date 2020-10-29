Дело экс-директора «Титановой долины» передано в суд

По делу о взятке бывшего гендиректора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова утверждено обвинительное заключение. Об этом URA.RU сообщили в свердловском Следственном комитете и областной прокуратуре.
«Сегодня же это дело будет передано в суд», — рассказала агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Вторым фигурантом дела является экс-замминистра Свердловской области, бывший друг и компаньон барда Александра Новикова Михаил Шилиманов
Кызласов, напомним, обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ за вымогательство в 13 млн у бизнесмена Дмитрия Панова — подрядчика «Титановой долины», выполнявшего работы по проектированию ее территории. Михаила Шилиманова обвиняют в посредничестве во взятке.
«Второй обвиняемый организовывал встречи с представителем подрядчика, на которых высказывались указанные незаконные требования о передаче взятки, а также угрозы о том, что в случае невыполнения требований для подрядчика наступят неблагоприятные финансовые последствия», — рассказали в Управлении СК РФ по Свердловской области.
Оба они (Кызласов и Шилиманов) были задержаны в кафе в ТРЦ «Высоцкий» при передаче взятки в три млн рублей — операцию проводило свердловское УФСБ. В августе 2020 Кызласов официально ушел в отставку с поста руководителя особой экономической зоны, где был назначен новый директор.
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