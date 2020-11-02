Скончался второй за месяц преподаватель пермского вуза

Старший преподаватель кафедры госуправления и истории Пермского политеха (ПНИПУ) Василий Шадрин скончался от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил доцент кафедры Михаил Нечаев.
«Ушел из жизни от COVID-19 наш коллега, историк и просто солнечный, замечательный, очень жизнерадостный человек Василий Олегович Шадрин. Ему в декабре исполнилось бы 42 года», — написал Нечаев.
В пресс-службе университета URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. В начале октября скончался декан электротехнического факультета ПНИПУ Александр Костыгов. В университете отмечали, что его смерть не связана с коронавирусом.
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