02 ноября 2020
01 ноября 2020
31 октября 2020

Скончался второй за месяц преподаватель пермского вуза

© Служба новостей «URA.RU»
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Преподаватель политеха скончался от коронавируса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Старший преподаватель кафедры госуправления и истории Пермского политеха (ПНИПУ) Василий Шадрин скончался от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил доцент кафедры Михаил Нечаев.

«Ушел из жизни от COVID-19 наш коллега, историк и просто солнечный, замечательный, очень жизнерадостный человек Василий Олегович Шадрин. Ему в декабре исполнилось бы 42 года», — написал Нечаев.

В пресс-службе университета URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. В начале октября скончался декан электротехнического факультета ПНИПУ Александр Костыгов. В университете отмечали, что его смерть не связана с коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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