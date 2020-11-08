Челябинская область обновила рекорд по заражениям коронавирусом

В Челябинской области по данным на 9 ноября зафиксировано 189 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 186, до этого — 185), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Это рекордная цифра с момента осеннего подъема заболеваемости COVID. Суточная смертность, несколько дней подряд державшаяся на отметке в семь случаев, снизилась до шести.
«С начала пандемии произошло 21 883 случая заражения, сейчас лечение проходят 5 452 южноуральца. Умерли шесть пациентов с коронавирусом. Для мужчин в возрасте 44, 48 и 69 лет COVID стал непосредственной причиной кончины. Скончавшиеся в возрасте 50, 59 и 82 лет пациентки страдали тяжкими хроническими заболеваниями, которые осложнила ковидная пневомния», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 48 человек, с начала пандемии — 15 691 житель области.
До 15 ноября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности. Массовые мероприятия вновь запрещены, нарушителей карантина штрафуют, а если речь идет об организациях — закрывают. При этом школьников пока не собираются переводить на дистанционное обучение.
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