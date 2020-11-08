08 ноября 2020
07 ноября 2020
06 ноября 2020

Челябинская область обновила рекорд по заражениям коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатории постоянно выявляют все новых носителей коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 9 ноября зафиксировано 189 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 186, до этого — 185), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Это рекордная цифра с момента осеннего подъема заболеваемости COVID. Суточная смертность, несколько дней подряд державшаяся на отметке в семь случаев, снизилась до шести.

«С начала пандемии произошло 21 883 случая заражения, сейчас лечение проходят 5 452 южноуральца. Умерли шесть пациентов с коронавирусом. Для мужчин в возрасте 44, 48 и 69 лет COVID стал непосредственной причиной кончины. Скончавшиеся в возрасте 50, 59 и 82 лет пациентки страдали тяжкими хроническими заболеваниями, которые осложнила ковидная пневомния», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 48 человек, с начала пандемии — 15 691 житель области.

До 15 ноября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности. Массовые мероприятия вновь запрещены, нарушителей карантина штрафуют, а если речь идет об организациях — закрывают. При этом школьников пока не собираются переводить на дистанционное обучение.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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