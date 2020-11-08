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Коронавирус в Челябинской области: последние новости 9 ноября. Мужчина умер на КТ, в каком городе риск заразиться COVID выше

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, реанимобиль, медицина катастроф, врачи, скорая помощь, эвакуация больных, медики, доктор, коронавирус, covid, ковид, противочумной костюм, защитные костюмы
Коронавирус не щадит ни VIP, ни простых южноуральцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Cегодня, 9 ноября — 334-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 244-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 21 694, выздоровели 15 643 и скончались 692 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 774 334 (+20 498) случая заражения. Вылечились 1 324 419 (+11 492) пациентов — 74,6% от заболевших. Умерли 30 537 (+286) человек — 1,7% от заразившихся.

Рост не останавливается

К утру прошедшего воскресенья в Челябинской области за сутки было зарегистрировано 186 новых зараженных COVID-19. Накануне, 7 ноября, их было 185. Пока рост числа заболевших остановить не удается, к тому же и смертность зараженных прочно закрепилась на цифре семь человек в сутки.

Обостряется ситуация и в других регионах УрФО. В Свердловской области число заражений снова приближается к 300, под 200 случаев зафиксировали в ЯНАО и ХМАО. Меньше всего новых заражений по УрФО в Тюменской и Курганской областях.

Челябинец умер прямо на КТ

Мужчина, скончавшийся в больнице Челябинска во время прохождения компьютерной томографии (КТ), страдал тяжелой сердечной патологией и имел много сопутствующих заболеваний, сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. Коронавирусная инфекция, с которой его привезли на томографию, напротив, протекала в относительно легкой форме. Пожилой мужчина умер на КТ, куда его привезли взрослые дети. Накануне ему назначили схему лечения, после чего решили провести дополнительное исследование.

Где в Челябинской области легче заразиться COVID

Миасс — третий по величине город Челябинской области — вышел на первое место в регионе по риску заразиться коронавирусом. «Наследие» первого этапа эпидемии удерживает в топе рейтинга Усть-Катав и Верхнеуральский район. На четвертом месте Челябинск и прозванный за близость к столице региона «челябинской Рублевкой» Сосновский район. Далее Трехгорный и Озерск, а из сельских районов — Чесменский и Нагайбакский.

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Челябинцы отдали 30 тысяч рублей, чтобы вылечить бабушку от COVID. Скрин

Челябинцы рассказали, сколько стоит лечение COVID на дому

Почти 30 тысяч рублей потратила челябинская семья, чтобы вылечить 72-летнюю бабушку от коронавируса. Жители города дали всю «раскладку» расходов в ситуации, когда участие государственной медицины ограничилось визитом участкового врача из поликлиники в начале болезни.

Из больниц выписывают с недолеченной пневмонией

Жителей Челябинской области выписывают из стационаров с недолеченной пневмонией в случаях, если лечение продолжается амбулаторно. При этом больные жалуются, что в таких случаях участковые врачи отказывают им в бесплатных лекарствах, объясняя, что все положенное им уже выдали в больницах. В результате еще болеющие люди вынуждены лечиться за свой счет и обходить аптеки в поисках дефицитных препаратов. В ближайшее время минздрав региона пообещал урегулировать этот вопрос. Ранее власти признали, что медики вынуждены выписывать из стационаров ковидных госпиталей пациентов с коронавирусом, чтобы освободить койки для более тяжелых пациентов. Больных с положительной динамикой отправляют на базы долечивания, либо домой.

Челябинские VIP раскрыли, как их лечили от коронавируса

Первый замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова призналась, что переболела пневмонией и рассказала, в каких условиях лечат от коронавируса высокопоставленных пациентов. Как пояснила Сахарова на брифинге 6 ноября, принадлежность к депутатскому корпусу не имеет значения для выбора лечения. «Мы тоже не в одноместных палатах лечились», — отметила она, комментируя на брифинге рассказ депутата Госдумы Андрея Барышева, который госпитализирован с COVID в областную больницу №3. Как заявил депутат URA.RU, сам он находится в обычной палате, но некоторые пациенты лежат в коридоре.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

До 15 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, возобновлены запреты на проведение массовых мероприятий. В магазинах, транспорте, лифтах и других места скопления людей нужно носить маски, нарушителям грозят штрафы. В Челябинске за нарушение масочного режима закрыто уже шесть предприятий сферы обслуживания, сообщили 9 ноября на аппаратном совещании в мэрии города.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на этой неделе откроет ковидный госпиталь в Малой Сосновке. На открытие больницы ждут министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Руководить госпиталем будет главврач областной больницы №3 Михаил Вербитский.

Школы области не планируется переводить на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, в очередной раз заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. 9 ноября школьники вернутся с каникул и будут учиться в обычном режиме. В соседней Курганской области на дистант перешли все школы. В Свердловской и Тюменской областях после каникул в школы вернутся только младшие классы.

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