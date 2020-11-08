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В Челябинскую область идут зимние морозы и снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, пешеход, зима, буран, ветер, метель, снегопад
Снегопады будут усиливаться изо дня в день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К концу недели в Челябинской области похолодает до минус 10 градусов. Последним относительно теплым днем станет вторник, но снег начнет идти уже с этого дня. Такая информация прозвучала в понедельник на аппаратном совещании в мэрии Челябинска.

По прогнозу, озвученному дорожниками, днем 10 ноября в областном центре столбик термометра не поднимется выше 1 градуса тепла и возможен небольшой снег. В среду похолодает до минус 3 градусов, а к пятнице — до минус 4 градусов на фоне снегопада. По-зимнему холодно станет на выходных: до минус 7-ми со снегом 14 ноября и минус 10 в воскресенье, 15 октября.

«Всю дорожную технику следует переоборудовать на зимний режим. Я обращаюсь к подрядчикам и главам районов», — предупредила глава областного центра Наталья Котова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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