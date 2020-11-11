В Перми из-за пандемии запретили работу общепита по ночам Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 12 ноября, — 337-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 247-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 836 960 (+19 851) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 15 554 (+200) инфицированных. Выздоровели 10 365 человек (+171 за сутки), умерли — 742 (+7 за сутки), в том числе непосредственно от COVID-19 — 447 (+4 за сутки).

Распространение коронавируса в Пермском крае набирает обороты. В ноябре побит очередной антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции — 1,08, суточный прирост — 1,3%. В больницах региона находится 1946 человек, в том числе 143 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Пермский край лидирует по числу смертей от COVID-19 среди регионов Урала. В Прикамье официально умирает от COVID-19 один из 35, заразившихся коронавирусом. При этом, если учитывать еще тех, кто скончался от сопутствующих заболеваний, то получится, что в регионе умирает каждый 21 человек с коронавирусом.

В Пермском крае усилили карантинные меры. На четыре недели заведениям общественного питания запретили работать по ночам. Ограничения вводятся на работу с 01:00 до 06:00 и начинают действовать с 16 ноября. Губернатор Дмитрий Махонин пояснил, что в ночное время под видом общепита продолжают работать ночные клубы и дискотеки.

В больницах региона заканчиваются места для пациентов с коронавирусом. В Березниках из-за этого планируют увеличить коечный фонд, в Октябрьском ситуацию называют «нестабильной», а в Чернушке ситуация еще хуже. В больнице Коми-Пермяцкого округа свободными пока остаются 17 из 130 мест. В среднем по региону доля свободного коечного фонда — 17,5%.

Пермяки против строительства ледового городка на эспланаде. 56% опрошенных жителей в telegram-канале «Большая П» высказались против возведения традиционного новогоднего городка в центре Перми. Еще 26% опрошенных решили, что городок строить нужно несмотря на пандемию. В мэрии же пока не пришли к окончательному решению и ждут ответа от Роспотребнадзора.