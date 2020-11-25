Губернатор Евгений Куйвашев встретится с депутатами Госдумы
Губернатор встретится с депутатами ГД — владелец «Медсинтеза» уходит из Госдумы — Дерипаска приедет в Краснотурьинск — стартовал процесс по делу «Титановой долины». Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 26 ноября — в обзоре URA.RU:
Глава области примет депутатов Госдумы
- Губернатор Евгений Куйвашев 30 ноября встретится со свердловскими депутатами Госдумы от партии «Единая Россия» в преддверии выборов в российский парламент.
Депутат Госдумы от региона покинет парламент
- Парламентарий Александр Петров, владелец «Медсинтеза», может покинуть Госдуму из-за проблем с согласованием его кандидатуры на предстоящих выборах.
Олигарх Дерипаска посетит область
- Основатель компании «РУСАЛ» Олег Дерипаска до 29 ноября может прилететь в Свердловскую область для участия в открытии нового медицинского центра в Краснотурьинске.
Глава УГМК стал первым резидентом ТОР в Верхней Туре
- Компания «Синергия», владельцем которой является гендиректор УГМК Андрей Козицын, станет первым резидентом на территории опережающего социально-экономического развития «Верхняя Тура». Об этом сообщили источники URA.RU.
Начался процесс по делу «Титановой долины»
- В Екатеринбурге начались судебные заседания по факту коррупции в деятельности бывшего директора «Титановой долины» Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики области Михаила Шилиманова.
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