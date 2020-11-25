25 ноября 2020
24 ноября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 26 ноября. В регион приедет Дерипаска, начался судебный процесс по «Титановой долине»

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве по параду Победы. Екатеринбург, куйвашев евгений, город екатеринбург, масочный режим
Губернатор Евгений Куйвашев встретится с депутатами Госдумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор встретится с депутатами ГД — владелец «Медсинтеза» уходит из Госдумы — Дерипаска приедет в Краснотурьинск — стартовал процесс по делу «Титановой долины». Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 26 ноября — в обзоре URA.RU:

Глава области примет депутатов Госдумы

Депутат Госдумы от региона покинет парламент

Олигарх Дерипаска посетит область

Глава УГМК стал первым резидентом ТОР в Верхней Туре

  • Компания «Синергия», владельцем которой является гендиректор УГМК Андрей Козицын, станет первым резидентом на территории опережающего социально-экономического развития «Верхняя Тура». Об этом сообщили источники URA.RU.

Начался процесс по делу «Титановой долины»

  • В Екатеринбурге начались судебные заседания по факту коррупции в деятельности бывшего директора «Титановой долины» Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики области Михаила Шилиманова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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