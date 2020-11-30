30 ноября 2020

Свердловским чиновникам перед Новым годом запретили брать подарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с представителями муниципалитетов СО. Екатеринбург, ширалиев ильхам
Чиновникам регулярно объясняют, как не нарушать антикоррупционное законодательство, подчеркивает Ильхам Ширалиев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госслужащим Свердловской области объяснили, какие подарки нельзя принимать во время работы, а какие можно оставить себе. Соответствующая лекция прозвучала 1 декабря на открытии VI Антикоррупционного форума, рассказали URA.RU участники мероприятия.

«Ежегодно для государственных и муниципальных служащих проводится более полутора тысяч мероприятий правовой и антикоррупционной направленности. Половина из них — это консультации на тему антикоррупционного поведения», — объяснил директор департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев.

В соответствии с действующим законодательством чиновники могут принять в дар предметы не дороже трех тысяч рублей либо выкупить понравившийся подарок. В то же время запрет не распространяется на подарки, которые получены в рамках протокольных официальных мероприятий или во время служебных командировок, но такие подарки нужно официально оформить и сдать на хранение. Госслужащим также нельзя брать подарки от подчиненных, в том числе в нерабочее время.

В антикоррупционном форуме принимают участие представители органов госвласти и местного самоуправления, ГУ МВД по Свердловской области и общественники региона. Форум закончится 9 декабря, в международный день борьбы с коррупцией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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