Владимир Терешков и Галина Кулаченко представили финальную балансировку бюджета на 2021 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти назвали бюджетные сферы, которые получат дополнительные вливания из областной казны в 2021 году. Как сообщила на брифинге заместитель губернатора, министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, региону обещаны федеральные субсидии на сумму 19,1 млрд рублей.

Чемпионом по субсидиям стал свердловский минздрав. «Финансирование составило в пределах 90 млрд рублей, если учитывать два источника [ТФОМС и областной бюджет]. Это основная отрасль в объеме расходов», — прокомментировала Галина Кулаченко. Учитывая, что расходы областной казны на 2021 год запланированы в сумме 318,8 млрд рублей, на здравоохранение планируют потратить почти треть всех денег. Только в резервный фонд борьбы с пандемией областные власти положили около 620 млн рублей.

Как отметил председатель бюджетного комитета свердловского заксобрания Владимир Терешков, в процессе согласительных комиссий, которые готовили проект бюджета ко второму чтению, дополнительные средства получили агропромышленный комплекс, образование, строительство и дорожная деятельность.

По словам Галины Кулаченко, расходы удалось увеличить за счет федеральных субсидий — в бюджете РФ запланировано выделение Свердловской области 19,1 млрд рублей. Благодаря этому на строительство нового зала областной филармонии выделили 80 млн рублей, около 250 млн рублей — на развитие туристического кластера «Гора Белая», примерно 40 млн рублей на обслуживание кредитов по строительству второй очереди «Титановой долины». На 360 млн увеличат расходные полномочия муниципалитетов. Как писало URA.RU, доходная часть свердловского бюджета в 2021 году составит 278, 2 миллиарда рублей, расходная — 318,8 миллиарда рублей.