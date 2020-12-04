04 декабря 2020

Свердловская полиция провела облаву после смерти алкомагната. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Подделывается, как правило, алкоголь популярных марок Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу изъяли тысячи литров контрафактного алкоголя на Кировском оптовом рынке (КОР) на улице Высоцкого. Подробности прошедшей 21 ноября акции URA.RU сообщили в пресс-группе. Источники агентства связывают проведение операции со смертью от коронавируса крупного свердловского алкомагната Эльхана Г, имевшего сеть сбыта сомнительного алкоголя.

Оперативники обнаружили также этиловый спирт
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Полицейские проверяли оперативную информацию о складе алкоголя на территории рынка. «В ходе обыска складского помещения изъято свыше 2,5 тысяч бутылок водки и иных спиртосодержащих продуктов общим объемом около 1,3 тысяч литров. При этом вся изъятая продукция не имела акцизных марок либо федеральных специальных марок», — рассказали в городской полиции. Точная стоимость изъятого алкоголя устанавливается.

Образцы изъятого направлены на экспертизы, чтобы установить признаки подделки и определения для жизни и здоровья потребителей. Дознавателями отдела полиции №2 возбуждено уголовное дело по факту производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки (ч. 5 ст. 171.1). Полицейские также выясняют каналы поставки контрафакта в Екатеринбург и места его продажи.

В числе фальсификата кроме виски была водка, коньяк
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Ранее URA.RU писало, что на КОРе начались обыски и проверки продукции — они участились после смерти азербайджанского теневого алкомагната Эльхана Г., который курировал ночную продажу алкоголя в Кировском районе. В подконтрольных ему магазинах торговали, в том числе, привозным алкоголем без маркировки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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