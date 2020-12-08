Мужчина умер в больнице Кыштыма от разрыва легких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Челябинка потребовала у областного минздрава и прокуратуры проверить качество оказания помощи ее отцу, умершему в ковидном госпитале Кыштыма. Историю его лечения и смерти она рассказала URA.RU.

«У моего 69-летнего отца, находившегося в группе риска по ряду заболеваний, 9 октября поднялась температура. Скорая дала парацетамол. 12 ноября терапевт направил на КТ, поражение легких составило 15%, прописали антибиотики», — рассказала URA.RU дочь Зульфия Ибрагимова. Отцу с каждым днем становилось хуже, но только при сатурации 80 его взяли в больницу.

19 октября его госпитализировали. «Мы обрадовались, но зря. Медсестры сказали, что лекарств нет. Лечение начали лишь на третий день», — заявила URA.RU Ибрагимова. По ее словам, в больнице у отца сатурация упала до 39, а 3 ноября он скончался от разрыва легких.

В тот же день, еще не зная о случившемся, родственники были на приеме у главврача. Он заверил родных, что пациент сам кушает и ходит в туалет, а для оценки его состояния соберут консилиум. «Я проклинаю тот день, когда мы отправили отца лечиться в эту больницу. Мы требуем у минздрава, Росздрава и прокуратуры проверить качество оказания медпомощи», — заявила Ибрагимова.

Региональный минздрав проведет проверку этой истории. «Все летальные случаи находятся на особом контроле, как и работа госпитальных баз. Динамика поступлений и выписок больных обсуждается специалистами минздрава со всеми главврачами ежедневно по ВКС», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.