Экспертиза одобрила строительство нового ЖК с парковкой в Челябинске

В Центральном районе Челябинска построят новый ЖК с подземной парковкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект строительства был одобрен 18 марта
Проект строительства был одобрен 18 марта Фото:

В Центральном районе Челябинска в поселке Шершни застройщик «Паритет» планирует построить новый жилой комплекс с подземной автостоянкой. Проект одобрила госэкспертиза, сообщается на сайте госреестра.

«Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный Центральном районе на улице Гидрострой, 2а. Положительное заключение экспертной организации „Пируэт“. Инициатор — застройщик „Паритет“», — сообщается на сайте.

Многоквартирный жилой дом с подземной парковкой будет возводить застройщик «Паритет». Согласно сервису «Сбис», компания зарегистрирована в апреле 2024 года. Владеют компанией Ольга Матвеева и Владимир Рябов. На компании зарегистрировано 11 видов деятельности, в том числе покупка и эксплуатация собственного недвижимого имущества, покупка и продажа земельный участков, предоставление консультационных услуг по аренде нежилой недвижимости.

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В Центральном районе Челябинска в поселке Шершни застройщик «Паритет» планирует построить новый жилой комплекс с подземной автостоянкой. Проект одобрила госэкспертиза, сообщается на сайте госреестра. «Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный Центральном районе на улице Гидрострой, 2а. Положительное заключение экспертной организации „Пируэт“. Инициатор — застройщик „Паритет“», — сообщается на сайте. Многоквартирный жилой дом с подземной парковкой будет возводить застройщик «Паритет». Согласно сервису «Сбис», компания зарегистрирована в апреле 2024 года. Владеют компанией Ольга Матвеева и Владимир Рябов. На компании зарегистрировано 11 видов деятельности, в том числе покупка и эксплуатация собственного недвижимого имущества, покупка и продажа земельный участков, предоставление консультационных услуг по аренде нежилой недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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