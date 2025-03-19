Экспертиза одобрила строительство нового ЖК с парковкой в Челябинске

В Центральном районе Челябинска в поселке Шершни застройщик «Паритет» планирует построить новый жилой комплекс с подземной автостоянкой. Проект одобрила госэкспертиза, сообщается на сайте госреестра.
«Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный Центральном районе на улице Гидрострой, 2а. Положительное заключение экспертной организации „Пируэт“. Инициатор — застройщик „Паритет“», — сообщается на сайте.
Многоквартирный жилой дом с подземной парковкой будет возводить застройщик «Паритет». Согласно сервису «Сбис», компания зарегистрирована в апреле 2024 года. Владеют компанией Ольга Матвеева и Владимир Рябов. На компании зарегистрировано 11 видов деятельности, в том числе покупка и эксплуатация собственного недвижимого имущества, покупка и продажа земельный участков, предоставление консультационных услуг по аренде нежилой недвижимости.
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