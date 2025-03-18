«Обладает своей физикой, как оружием»: челябинская модель Шейк появилась на обложке журнала DUST

Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, снялась для обложки китайского мартовского выпуска журнала DUST. Манекенщица примерила откровенные образы в рамках темы фотосессии — «Современное прочтение». Снимки для глянца сделала фотограф из Нью-Йорка Эмили Липсон.
«Ирина всегда обладала своей физикой, как оружием и компасом, управляя мировыми противоречиями. Тело Ирины Шейк всегда было полем битвы и святилищем, сосудом для передачи эмоций, амбиций и самой жизни. Каждый шрам, каждая растяжка, каждая задорная поза переписывают правила вооруженной силы, держа зеркало для поколений женщин, учащихся бронировать себя в аутентичности. Это не просто модель, это соматическая революция», — цитирует издание The Voice слова представителей DUST, подчеркивающих значимость Шейк как иконы стиля.
Обложку украсил провокационный образ, который состоит из белого бюстье и объемной юбки-одеяла. Как сообщает модное издание, на других снимках Шейк позирует в платье горчичного цвета с глубоким декольте и эпатажном костюме с бахромой ярко-фисташкового цвета. В выпуске журнала также появится еще несколько фотографий с челябинской моделью.
Представители DUST объяснили свой выбор Ирины Шейк для этого проекта, подчеркнув, что в современном мире, переполненном мимолетными трендами, она остается неизменной величиной. Они отметили, что влияние Шейк как модели давно вышло за рамки простого изображения.
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