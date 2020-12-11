Вирусолог: как антипрививочники повлияют на пандемию коронавируса

Противники вакцинации от коронавируса — это горючий материал для пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Люди, которые не хотят прививаться от коронавируса, это «горючий материал» во время пандемии. Все они рискуют заболеть, но не влияют на общую картину заражений, рассказал URA.RU на правах анонимности один из старейших вирусологов России и доктор медицинских наук.

«Человек, который отказывается прививаться, страдает низким уровнем санитарной культуры, вот в чем беда. Бескультурные, конечно, являются горючим материалом пандемии. Человек, который отказывается от прививки, находится в зоне риска заразиться и заболеть. Тем не менее, это не повлияет на общую ситуацию, потому что пандемии прекращаются, когда иммунная прослойка достигает 60-70%», — объяснил вирусолог.

Доктор наук напомнил, что отказ от вакцинации целесообразен для больных людей. Но чтобы выяснить, болен ли человек, он должен сходить к врачу, а не просто отмахиваться от вакцины. Кроме того, прививать не станут младенцев и тех, кто переболел или болеет COVID-19. Также есть люди с врожденным сильным иммунитетом и без вакцины. Все они с каждым днем повышают уровень иммунной прослойки и приближают конец пандемии, уверен вирусолог.

«Я трижды привитой уже. Два раза привился нашей вакциной „Спутник V“. У меня титр 1 на 3200 антител, мне сказали, что такого не бывает даже после переболевания. А почему я сказал, что трижды, потому что третий раз я привился против гриппа», — заключил доктор наук.

То, что российской вакцине «Спутник V» можно доверять, заявил URA.RU также профессор кафедры «Вирусология» в МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он считает, что число скептиков так велико из-за информационной войны. При этом Россия сделала «хорошие шаги» для разработки своей вакцины, уверен вирусолог. «Если привьются сознательные 70%, то создастся коллективный иммунитет, о котором мы говорим. Даже если 60% или 50% — уже хорошо», — заявил Аграновский.

12 декабря главный инфекционист Москвы объяснил, введут ли в России принудительную вакцинацию от коронавируса. Он также подчеркивает, что для прекращения пандемии иммунная прослойка должна достичь 70%.