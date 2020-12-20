Из компании экс-кандидата в пермские губернаторы бегут сотрудники

Строительная компания Александра Репина прекратит свою деятельность как генподрядчик Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Одна из крупнейших строительных компаний Пермского края «Сатурн-Р» прекратит свою деятельность. Об этом URA.RU рассказал владелец одноименного холдинга, бизнесмен Александр Репин. По его словам, генеральный подрядчик лишился возможности строить жилье и терпит убытки. Репин отметил, что компанию уже покинули порядка 500 человек. Остальные уволятся до весны 2021 года.

«Уже уволились в связи с отсутствием работ около 500 человек. Сейчас увольняются водители автотранспорта. Этот процесс идет поэтапно: заканчиваются работы, персонал уходит. С 2021 года полностью не будет работать завод ЖБК, а далее — все остальные [структурные подразделения]. ООО „Сатурн-Р“ прекратит деятельность как строительная организация, которая выполняла функции генподрядчика», — пояснил Репин, уточнив, что «сокращение персонала компании началось в мае—июне». При этом полностью организация свою деятельность не прекращает, но «в ней останется не более 10 человек» для обслуживания имущества компании.

Бизнесмен добавил, что компании пришлось пойти на такой шаг, поскольку «Сатурн-Р» не может приступить к реализации ряда проектов из-за позиции городских властей. По словам Репина, не решен вопрос по строительству четвертной очереди микрорайона «Красные казармы», перевода земли под склад с боеприпасами в микрорайоне Бахаревка (где предполагалось построить еще около 500 тысяч квадратных метров жилья), не согласован проект по строительству социального жилья на улице Соликамской. URA.RU обратилось за комментарием в мэрию Перми, на момент публикации материала ответ не получен.

Штатная численность «Сатурн-Р» превышала 1000 человек. По данным Единого ресурса застройщиков, по объему введенного в 2020 году жилья строительная компания заняла второе место (46 781 квадратных метров), уступив лидерство лишь «Стройпанелькомплекту» (50 880 квадратных метров). 2019 год «Сатурн-Р» закончил с рекордными убытками в сумме 732 млн рублей (по данным СБИС). Репин принимал участие в выборах губернатора Пермского края, но не смог пройти «муниципальный фильтр» и выбыл из борьбы за кресло главы региона.