Екатеринбург встал в 10-балльные пробки

На дорогах города зафиксировано не менее десяти аварий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водители Екатеринбурга встали в десятибалльные пробки из-за снегопада. О сложной дорожной ситуации в уральской столице сообщает сервис «Яндекс. Карты».

По предварительным данным, проблемы образовались на центральных улицах и в районе ЖД-вокзала. Затруднено движение автомобилей по улицам Малышева, Куйбышева, Ленина, Луначарского, Восточной, 8,Марта, Московской, Фурманова, Челюскинцев и проспекту Космонавтов. На дорогах зафиксировано не менее десяти аварий. Также жители города жалуются на плохую уборку тротуаров и пешеходных дорожек.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что рабочие чистили улицы в течение дня. При этом на сайте мэрии Екатеринбурга в разделе «Карта работы уборочной техники» указано, что данных о работе спецтехники в городе нет.