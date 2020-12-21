Екатеринбург встал в 10-балльные пробки

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На дорогах города зафиксировано не менее десяти аварий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водители Екатеринбурга встали в десятибалльные пробки из-за снегопада. О сложной дорожной ситуации в уральской столице сообщает сервис «Яндекс. Карты».

По предварительным данным, проблемы образовались на центральных улицах и в районе ЖД-вокзала. Затруднено движение автомобилей по улицам Малышева, Куйбышева, Ленина, Луначарского, Восточной, 8,Марта, Московской, Фурманова, Челюскинцев и проспекту Космонавтов. На дорогах зафиксировано не менее десяти аварий. Также жители города жалуются на плохую уборку тротуаров и пешеходных дорожек.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что рабочие чистили улицы в течение дня. При этом на сайте мэрии Екатеринбурга в разделе «Карта работы уборочной техники» указано, что данных о работе спецтехники в городе нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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