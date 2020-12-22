Президент РФ подписал закон о пожизненном сенаторстве и запрете на двойное гражданство — в ГД предложили изменение в пенсионную систему — в РФ возвращают вытрезвители — дипломы вузов станут электронными. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 22 декабря — в обзоре URA.RU:
Путин подписал законы о пожизненном сенаторстве экс-президентов и запрете на двойное гражданство для госслужащих
- Бывшие президенты России с 22 декабря 2020 года получили право на пожизненный пост сенатора. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.
- Также глава РФ подписал запрет на иностранное гражданство для депутатов Госдумы или сенаторов.
США вводят ограничения для российских компаний
- Власти США планируют ввести санкции в отношении 45 компаний из России. В частности, в списке оказались «Ростех» и «Рособоронэкспорт».
- По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новые ограничения отдаляют Россию от восстановления отношений с США.
В Госдуме предложили провести реформу пенсионной системы
- Накопительную часть пенсии необходимо начислять на добровольной основе. Об этом URA.RU рассказал экс-министр труда, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
- Также малоимущим и пенсионерам хотят возвращать НДС за приобретенные продукты питания. С таким предложением выступил директор Института социальных исследований Максим Петунин.
Интернет-ресурсы будут блокировать за цензуру
- Роскомнадзор получил право блокировать интернет-ресурсы, которые дискриминируют российские СМИ. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении.
Данные силовиков запретили разглашать
- Госдума одобрила введение запрета на разглашение персональной информации судей, прокуроров, сотрудников СК, ФСБ и отдельных категорий военных.
С Нового года в РФ возвращаются вытрезвители
- В России с 1 января 2021 года появятся платные медицинские вытрезвители. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.
Дипломы вузов станут электронными, студентов хотят проверять на профпригодность
- Документы об окончании российских вузов переведут в электронный формат. Об этом заявила замглавы Министерства науки и высшего образования РФ Елена Дружинина.
- В то же время в России готовят проект по подтверждению профпригодности для студентов вузов. Об этом рассказал гендиректор Национального агентства развития квалификаций (АНО НАРК) Александр Лейбович.
Введена новая категория льготников
- Жители Севастополя, которые пережили осаду города в Великую Отечественную войну, получили статус ветеранов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Подписывайтесь на URA.RU в