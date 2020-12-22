Самое важное в России и в мире на 22 декабря. Пенсионную систему изменят, президенты станут сенаторами пожизненно, в РФ возвращаются вытрезвители

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Заседание президиума Совета по Арктике и Антарктике и госкомиссии по вопросам развития Арктики. Москва, совет федерации, заседание
Депутаты, сенаторы и силовики не смогут иметь двойное гражданство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ подписал закон о пожизненном сенаторстве и запрете на двойное гражданство — в ГД предложили изменение в пенсионную систему — в РФ возвращают вытрезвители — дипломы вузов станут электронными. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 22 декабря — в обзоре URA.RU:

Путин подписал законы о пожизненном сенаторстве экс-президентов и запрете на двойное гражданство для госслужащих

США вводят ограничения для российских компаний

В Госдуме предложили провести реформу пенсионной системы

  • Накопительную часть пенсии необходимо начислять на добровольной основе. Об этом URA.RU рассказал экс-министр труда, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
  • Также малоимущим и пенсионерам хотят возвращать НДС за приобретенные продукты питания. С таким предложением выступил директор Института социальных исследований Максим Петунин.

Интернет-ресурсы будут блокировать за цензуру

  • Роскомнадзор получил право блокировать интернет-ресурсы, которые дискриминируют российские СМИ. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении.

Данные силовиков запретили разглашать

С Нового года в РФ возвращаются вытрезвители

Дипломы вузов станут электронными, студентов хотят проверять на профпригодность

  • Документы об окончании российских вузов переведут в электронный формат. Об этом заявила замглавы Министерства науки и высшего образования РФ Елена Дружинина.
  • В то же время в России готовят проект по подтверждению профпригодности для студентов вузов. Об этом рассказал гендиректор Национального агентства развития квалификаций (АНО НАРК) Александр Лейбович.

Введена новая категория льготников

  • Жители Севастополя, которые пережили осаду города в Великую Отечественную войну, получили статус ветеранов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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