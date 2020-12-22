Депутаты, сенаторы и силовики не смогут иметь двойное гражданство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ подписал закон о пожизненном сенаторстве и запрете на двойное гражданство — в ГД предложили изменение в пенсионную систему — в РФ возвращают вытрезвители — дипломы вузов станут электронными. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 22 декабря — в обзоре URA.RU:

Путин подписал законы о пожизненном сенаторстве экс-президентов и запрете на двойное гражданство для госслужащих

Бывшие президенты России с 22 декабря 2020 года получили право на пожизненный пост сенатора. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Также глава РФ подписал запрет на иностранное гражданство для депутатов Госдумы или сенаторов.

США вводят ограничения для российских компаний

Власти США планируют ввести санкции в отношении 45 компаний из России. В частности, в списке оказались «Ростех» и «Рособоронэкспорт».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новые ограничения отдаляют Россию от восстановления отношений с США.

В Госдуме предложили провести реформу пенсионной системы

Накопительную часть пенсии необходимо начислять на добровольной основе. Об этом URA.RU рассказал экс-министр труда, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Также малоимущим и пенсионерам хотят возвращать НДС за приобретенные продукты питания. С таким предложением выступил директор Института социальных исследований Максим Петунин.

Интернет-ресурсы будут блокировать за цензуру

Роскомнадзор получил право блокировать интернет-ресурсы, которые дискриминируют российские СМИ. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении.

Данные силовиков запретили разглашать

Госдума одобрила введение запрета на разглашение персональной информации судей, прокуроров, сотрудников СК, ФСБ и отдельных категорий военных.

С Нового года в РФ возвращаются вытрезвители

В России с 1 января 2021 года появятся платные медицинские вытрезвители. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.

Дипломы вузов станут электронными, студентов хотят проверять на профпригодность

Документы об окончании российских вузов переведут в электронный формат. Об этом заявила замглавы Министерства науки и высшего образования РФ Елена Дружинина.

В то же время в России готовят проект по подтверждению профпригодности для студентов вузов. Об этом рассказал гендиректор Национального агентства развития квалификаций (АНО НАРК) Александр Лейбович.

Введена новая категория льготников

Жители Севастополя, которые пережили осаду города в Великую Отечественную войну, получили статус ветеранов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.