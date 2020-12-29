Ледовый городок в Нижнем Тагиле взорвал соцсети

Ледовый городок, открывшийся в Нижнем Тагиле 25 декабря, вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей. Людей удивил размах в пандемию. «Настоящая новогодняя сказка», «Да тут круче, чем в Москве», «Тагил рулит!» — написали тагильчане.
Подарок горадминистрации оценили даже в Екатеринбурге, где власти решили отказаться от каруселей, горок и торжественного открытия с развлекательной программой. Жители уральской столицы в соцсетях написали, что «ехать на елку теперь нужно в Нижний Тагил».
Темой городка на Театральной площади Нижнего Тагила стала пушкинская «Сказка о царе Салтане». Гостей встречают 33 богатыря и дядька Черномор. Также городок украшают десять ледовых скульптур, изображающих знакомых с детства пушкинских героев. Не обошлось и без символов наступающего года по славянскому и восточному календарям — Петуха и Быка. Также горожане традиционно могут сфотографироваться со снежными Дедом Морозом со Снегурочкой. Строительством ледового городка на театральной площади в этом году руководил тагильский скульптор Эдуард Пономаренко, пятикратный победитель самого престижного в мире фестиваля ледовых скульптур «Айс Аляска».
Для развлечения здесь установлены три горки разной высоты, лабиринты и огромный игровой аттракцион «Ладья». По словам директора компании-подрядчика Константина Благинина, на их строительство ушло порядка 900 кубометров льда.
Также городок в этом году удивил световым декором. 18-метровую ель украшает гигантский световой шатер диаметром 40 метров и динамическая гирлянда из 48 тысяч лампочек. Еще 322 погонных метра гирлянд использованы для подсветки территории.
Тагильчане также могут сделать селфи со светодиодной композицией «2021» и светящимся 8-метровым елочным шаром. Праздничное оформление обошлось в 13 млн рублей.
Отметим, что в Екатеринбурге в этом году городок куда скромнее. Власти уральской столицы приняли решение полностью отказаться от горок и аттракционов, чтобы не провоцировать горожан на нарушение социальной дистанции.