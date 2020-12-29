Сектоведы объяснили, как РПЦ допустила произвол отца Сергия

РПЦ должно улучшить качество семинарского образования, чтобы избежать появления новых сект, наподобие секты отца Сергия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Появление сект по типу той, что сложилась вокруг отца Сергия, это следствие безответственности священников. Чтобы такого не повторялось, стоит улучшить семинарское образование и дать священникам больше понимания сути их работы, заявила в разговоре с URA.RU религиоведка, заведующая кафедрой теологии Московского государственного лингвистического университета Лариса Астахова.

«Основная проблема РПЦ была в том, что они не обращали внимания на многие сигналы. <…> Священник все равно ответственен за многих людей. <…> У нас сегодня глубина семинарского, теологического образования находится в стадии становления. Наверное, для РПЦ сейчас важно усилить образовательный момент», — говорит Астахова.

Другой эксперт, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора и зампред совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации Роман Силантьев также уверен, что вся русская православная церковь не виновата появлении на ее базе секты отца Сергия. За этот инцидент должен отвечать один конкретный митрополит, уверен религиовед.

«Это ошибка не церкви, а конкретного человека, который просто не умеет выбирать людей для рукоположения. Имя этой ошибки — митрополит Викентий, который, нарушив четыре правила, рукоположил уголовника. Он и должен нести за это ответственность», — объяснил Силантьев.

Также он отмечает, что эта ошибка с Сергием в 2020 году помогла обнажить в России тему сект, которые создаются на базе православных приходов. После скандала, вероятно, в подобные секты «придет в гости» полиция, считает Силантьев. Астахова подтверждает, что ей уже известны случаи посещения подобных приходов силовиками. Правоохранители стали чаще проверять секты за последние полгода-год, в которые как раз и происходили скандалы с Сергием.

29 декабря отца Сергия конвоировали из Екатеринбурга в Москву. Там ему предъявили обвинение в склонении детей к суициду.