Гордон раскрыл главный страх Навального

Навальный может потерять большую часть своего электората, считает Гордон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Алексей Навальный не сможет ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Вопрос по Крыму поставит его в тупик. Если он скажет, что Крым российский, он потеряет одобрение мирового сообщества и украинцев навсегда. Если он скажет, что Крым украинский, он потеряет большую часть своего электората», — сказал Гордон в эфире радиостанции «Эхо Москвы». При этом Гордон признал, что украинская власть не сделала ничего для того, чтобы удержать крымчан.

«Украинская власть ничего не сделала, чтобы дать по рукам захватчикам. Фактически сдала Крым. Я ж не против. Я против того, чтобы не признать факт агрессии и нарушения международного права. Мы ненавидим российское государство. При этом у нас нет никаких плохих чувств по отношению к россиянам», — сказал Гордон.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения на полуострове голосования среди жителей. После завершения процесса интеграции на РФ были наложены многочисленные санкции со стороны западных стран, не признавших полуостров российской территорией.