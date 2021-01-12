Что известно о жертве пожара в Екатеринбурге, писавшей в Twitter

Некоторые посты женщины за время ведения аккаунта являлись нецензурными Фото: Анна Майорова © URA.RU

Аккаунт в социальной сети Twitter жительницы Екатеринбурга, погибшей в пожаре утром 12 января, был удален. Об этом сообщает социальная сеть при переходе по ссылке на страницу аккаунта. При этом есть сохранившаяся версия ее профиля.

«Такой учетной записи нет. Попробуйте поискать еще», — сообщается на странице сайта при вводе никнейма. При этом на платформе Google есть сохраненная версия аккаунта. При открытии профиля нет ни одной записи от 12 января, которая была бы сделана во время пожара. Последние записи сделаны 11 января. Сам аккаунт был зарегистрирован в январе 2015 года. За это время на посты женщины подписались 1 152 фолловера, сама она была подписана на 1 882 аккаунта. Некоторые посты женщины являлись нецензурными.

Во время пожара женщина просила о помощи в Twitter. «Помогите, горим! Вызовите пожарных! Верхний этаж, не можем спуститься», — писала она. При этом пользователи пытались помочь женщине. «Закупоривайте мокрыми тряпками все щели», — написала Екатерина Галахова. «Вас скоро эвакуируют. Старайтесь дышать через мокрое», — предложил пользователь под ником Эдуард.

Как писало URA.RU, пожар в девятиэтажке на улице Рассветная, 7 произошел в ночь на 12 января. Возгорание произошло в квартире на втором этаже. На данный момент известно, что при возгорании погибли восемь человек (90 человек эвакуировали в гимназию №176). Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что жертв можно было избежать, если бы люди не открывали двери, пустив в свои квартиры ядовитый дым, а ждали ли бы приезда пожарных на балконах.