В Челябинске начал работу штаб по массовой вакцинации от COVID

Для надежной иммунизации необходимо привить от коронавируса порядка 1,613 млн южноуральцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Штаб по массовой вакцинации жителей Челябинской области от COVID возглавила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Об этом она заявила на брифинге 15 января.

«Мы создали штаб на уровне области, его возглавляю я. Аналогичные штабы созданы во всех муниципалитетах, их возглавляют заместители глав по социальным вопросам. Они готовят списки на вакцинацию, исходя из числа 151 тысяча доз, которые ожидают в области», — заявила Гехт.

Гехт добавила, что на утро 15 января привиты почти 7 тысяч человек, до конца дня планируется вакцинировать еще порядка 2 тысяч. «За выходные область израсходует все полученные дозы. В понедельник Москва должна довести до регионов графики поставок. В январе в РФ будет произведено порядка 2 млн доз, в феврале 6 млн, по 8,5-9 млн доз в марте и апреле», — добавила Гехт.

Медики подчеркивают, что для надежной иммунизации необходимо привить от коронавируса порядка 1,613 млн южноуральцев. Это 60% взрослого населения. Это подтверждает главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.