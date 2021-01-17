Свердловская прокуратура составила рейтинг преступлений 2020 года

В числе участившихся — преступления в сфере экономики, коррупции, информационных технологий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области за 2020 год возросло число тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с предыдущим годом. Больше стало интернет-мошенников, а также криминала экономической и коррупционной направленности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, в прошлом году в регионе зарегистрировано 58 490 преступлений, что на 1,3% больше, чем в 2019 году. Тяжкие и особо тяжкие из них — 22,6%. «Количество зарегистрированных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, возросло на 3,1%, тяжких преступлений на 3,8%, особо тяжких на 4,8%», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В ведомстве отметили, что большая часть преступлений — 52 474 — произошли в городах и поселках городского типа, в сельской местности — 6 009 преступлений.

Из числа зарегистрированных за прошлый год преступлений доля интернет-мошенничеств занимает 22,7%, что в свою очередь возросло более чем в два раза в сравнении с 2019 годом — на 56,4%. Сюда относятся преступления с расчетными картами, в интернете, с помощью мобильных средств связи. «Число преступлений экономической направленности возросло на 18,8%, а деяний коррупционной направленности на 8,1%», — добавили в пресс-службе прокуратуры области.