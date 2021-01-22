22 января 2021

Предпенсионеры РФ потратили больше всех денег на услуги доставки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уборка снега. Екатеринбург, снег на тротуаре, тротуар в снегу, снег в городе, курьер, доставка еды
Средний чек россиян в возрасте 51-60 лет на дистанционные покупки составил 6 162 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россияне в возрасте 51-60 лет тратили в 2020 году на услуги доставки товаров и продуктов больше других категорий граждан. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

«Их средний чек на покупки и доставку составил 6 162 рублей», — пишет ТАСС. Для сравнения, аналогичный средний чек людей от 21 года до 30 лет составил 4 476 рублей, респондентов 31-40 лет — 5 735 рублей, а россиян от 41 года до 50 лет — 5 391 рублей. Пенсионеры от 61 года и старше, в среднем, тратили на доставку 5 729 рублей.

В настоящее время профессия курьера пользуется в России повышенным спросом, но уже через три года их начнут заменять беспилотными аппаратами. Об этом заявил президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...