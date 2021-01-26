Экс-кандидат в пермские губернаторы вновь идет на выборы

Олег Постников вновь будет бороться за кресло депутата краевого го парламента Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-кандидат в губернаторы Пермского края Олег Постников вновь примет участие в выборах. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании края войдет в список кандидатов на выборы в краевой парламент. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что этот вопрос в числе прочих обсуждался в ходе визита в Пермь депутата Госдумы, куратора края от ЛДПР Олега Лаврова.

«Список [кандидатов на выборы в законодательное собрание Пермского края] формируется в консультациях с Лавровым и Постниковым», — сказал источник. Сам Постников заявил URA.RU, что пока не готов обсуждать вопросы согласования списков, поскольку «они еще формируются». «Говорить о чем-то можно будет не ранее середины марта», — сказал депутат краевого парламента. В то же время он подтвердил, что во время визита Лаврова в Пермь обсуждались предстоящие выборы, «но это были рабочие вопросы».

Постников был избран депутатом законодательного собрания края третьего созыва в 2016 году. Он также дважды принимал участие в выборах губернатора Пермского края от ЛДПР: в 2017 и 2020 годах. По итогам выборов 2020 года лидер пермских либерал-демократов набрал 5,66 процента голосов избирателей и занял третье место.