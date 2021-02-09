Instagram-аккаунт «Мисс Екатеринбург» взломали мошенники

Мама девушки уже сообщила, что с ней все в порядке и перечислять средства не нужно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Instagram-аккаунт «Мисс Екатеринбург — 2017» Анастасии Кауновой взломали мошенники. Они просят средства на операцию для матери модели. Посты с просьбами были опубликованы во взломанном профиле.

«Друзья, в моей семье случилось большое горе. Сегодня, 9 февраля 2021 года, моя мама попала в ДТП, водитель скрылся с места происшествия. Мама сейчас находится в реанимации! Ей необходимо сделать несколько операций. Состояние очень тяжелое. Сейчас не хватает около 350 тысяч рублей на операцию», — говорится в посте.

Кроме сообщения в аккаунте были опубликованы паспортные данные девушки и отсканированный документ, в котором сообщается о якобы черепно-мозговой травме матери модели. Ко всем постам прикреплены карты банка, куда необходимо отправлять средства.

Информацию о взломе страницы подтвердила URA.RU организатор конкурса «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова. «У нас есть „королевский“ чатик. Мы это обсудили уже вчера. Другие девчонки попытались ей помочь, подсказать, потому что неоднократно подобное случалось с ними. Она пытается восстановить аккаунт. У мамы все хорошо, она уже сообщила об этом в своем аккаунте», — уточнила Петракова.

Анастасия Каунова выиграла конкурс «Мисс Екатеринбург» в 19 лет. Уже в 2019 году стало известно, что девушка породнилась с высокопоставленной чиновницей регионального министерства среднего и профессионального образования. Модель вышла замуж за племянника заместителя директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Котляровой.