В Москве массово задерживают и отменяют рейсы

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, аэропорт, зал ожидания, путешествия, шереметьево, пассажиры, туристы, туризм, терминал B, терминал б
Задержки рейсов есть во всех аэропортах столицы Фото:

В московских аэропортах 18 апреля задержали 26 рейсов. Некоторые из них отменили.

«Во Внуково по три прилета и вылета были отменены и задержаны. В Домодедово отменили девять рейсов и четыре задержали. В Шереметьево задержали три рейса, но отмен рейсов не было», — пишет сайт «Подмосковье сегодня». Также в аэропорту Жуковский задерживают четыре вылета.

Задержкой считается отставание рейса от расписания на полчаса и более. Ранее такие массовые задержки были в московских аэропортах в конце марта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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