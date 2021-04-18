В Москве массово задерживают и отменяют рейсы

Задержки рейсов есть во всех аэропортах столицы
В московских аэропортах 18 апреля задержали 26 рейсов. Некоторые из них отменили.
«Во Внуково по три прилета и вылета были отменены и задержаны. В Домодедово отменили девять рейсов и четыре задержали. В Шереметьево задержали три рейса, но отмен рейсов не было», — пишет сайт «Подмосковье сегодня». Также в аэропорту Жуковский задерживают четыре вылета.
Задержкой считается отставание рейса от расписания на полчаса и более. Ранее такие массовые задержки были в московских аэропортах в конце марта.
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