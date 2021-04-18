По версии следствия, экс-полицейский обобрал подчиненных почти на 40 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отношении экс-заместителя начальника отдела МВД по Каслинскому району возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по Челябинской области. Вместе с бывшим руководителем полицейского задержали сотрудники регионального УФСБ в начале марта.

«По данным следствия, подозреваемый в период 2020 года получил от подчиненных деньги в виде части ранее выплаченных им премий, которыми он распорядился по собственному усмотрению. За указанный период подозреваемому передали более 38 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе СУ СКР. В отношении него возбуждено дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Начальник ОМВД по Каслинскому району Войщев был задержан вечером 10 марта. Служебная проверка началась и в отношении его заместителя Андрея Коренькова. Оба офицера были отстранены от службы. «Сейчас Кореньков уволен», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. Его бывший начальник был отправлен под домашний арест еще 12 марта. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону при содействии областного ГУ МВД: всего бывшим полицейским инкриминируют поборы на 100 тысяч рублей.