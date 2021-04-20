Жителя Перми намотало на щетку трактора

Очевидцы сообщили о случившемся утром Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Индустриальном районе Перми человека намотало на щетку трактора, который чистил улицы. По словам очевидцев, дорожная техника стояла у обочины, а вокруг были разбросаны останки тела и одежды.

«Мы проезжали на автомобиле мимо, когда увидели стоящий трактор, а затем — щетку. Там мясо и тряпки. Вокруг были сотрудники полиции», — пишет «АиФ-Прикамье» со ссылкой на слова очевидцев. Они пояснили, что трактор находился на шоссе Космонавтов. В краевом главке изданию уточнили, что происшествие поступило в полицию в шесть утра.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, погибшим мог оказаться водитель трактора. Получить оперативный комментарий пресс-службы ГУ МВД не удалось, направлен запрос.