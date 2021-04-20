20 апреля 2021
19 апреля 2021

Жителя Перми намотало на щетку трактора

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский завод дорожных машин, кздм, щетка для подметания дорог
Очевидцы сообщили о случившемся утром Фото:

В Индустриальном районе Перми человека намотало на щетку трактора, который чистил улицы. По словам очевидцев, дорожная техника стояла у обочины, а вокруг были разбросаны останки тела и одежды.

«Мы проезжали на автомобиле мимо, когда увидели стоящий трактор, а затем — щетку. Там мясо и тряпки. Вокруг были сотрудники полиции», — пишет «АиФ-Прикамье» со ссылкой на слова очевидцев. Они пояснили, что трактор находился на шоссе Космонавтов. В краевом главке изданию уточнили, что происшествие поступило в полицию в шесть утра.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, погибшим мог оказаться водитель трактора. Получить оперативный комментарий пресс-службы ГУ МВД не удалось, направлен запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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