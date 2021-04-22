Между Челябинском и Екатеринбургом начался ремонт моста

К ноябрю 2022 года вся дорога между Челябинском и Екатеринбургом станет четырехполосной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом начался капитальный ремонт моста через реку «Синара». Об этом URA.RU сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал». На движение автомобилей ремонт не повлияет, так как работы будут идти на левой части моста, которая давно не эксплуатируется. Сам мост был построен в 1965 году.

«Для приведения искусственного сооружения к нормативам, а также устройству двух дополнительных полос автомобильной дороги, специалисты мостостроения выполнят усиление опор, замену балок пролетных строений, — заявили в пресс-службе. -Устроят новое мостовое полотно с двухслойным асфальтобетонным покрытием, где верхний слой — щебеночно-мастичный асфальтобетон». Работы планируют завершить осенью.

После окончания работ ширина проезжей части на этом участке увеличится с 7,6 до 11 метров, а длина сооружения — с 30 до 35 метров. Пропускная способность возрастет с 8977 до 13675 автомобилей в сутки. Мост находится на территории Каслинского района в Челябинской области, неподалеку от границы со Свердловской областью.

В пресс-службе управления добавили, что в 2021 году на трассе между Челябинском и Екатеринбургов отремонтируют, с расширением до четырех полос, 12 км дороги, на участке где еще сохраняется двухполосное движение. Оставшиеся 17,6 км будут капитально отремонтированы в 2022 году. К ноябрю 2022 года транспортное сообщение между двумя столицами между двумя крупнейшими городами Урала станет четырехполосным на всем протяжении трассы М-5 «Урал».