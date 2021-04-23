Байден сделал заявление о геноциде у границ России

Президент США Джо Байден намерен признать геноцид армян в 1915 году, сообщают иностранные источники. Таким образом, впервые за 40 он станет первым американским лидером, который публично признает факт массовых убийств в Османской империи.
«Байден в беседе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что он намерен признать трагические события (уничтожение армян в 1915 году, — прим. ред.) геноцидом», — приводит Bloomberg слова источников, знакомых с ситуацией. По этой информации, заявление Байдена может обострить и без того напряженные американо-турецкие отношения.
По информации иностранных изданий, он сделает публичное заявление 24 апреля, когда Армения будет отмечать День памяти жертв геноцида армян. Американский лидер может ограничиться официальным заявлением, информирует телеканал 360.
Геноцид армян был осуществлен на территориях, контролируемых властями Османской империи. Он осуществлялся путем физического уничтожения и депортации. Основными организаторами этого события считаются лидеры младотурок Талаат, Джемаль и Энвер и руководитель «Особой организации» Бехаэддин Шакир. Нынешние Турция и Азербайджан отрицают факт массовых убийств армян.
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