Из-за тренировки военных в Екатеринбурге закроют три улицы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 28 апреля перекроют движение на трех центральных улицах. Решение связано с репетицией парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

«Администрация Екатеринбурга предупреждает горожан о закрытии движения всех видов транспорта с 20:00 28 апреля до 04:00 29 апреля», — говорится в сообщении. На этот период по центральным улицам расставят временные дорожные знаки и изменят режим работы светофоров. Закрыты будут следующие участки:

проспект Ленина от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;

улица Бориса Ельцина от улицы 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;

улица 8 Марта от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина.

Также изменятся схемы движения 23 автобусных маршрутов. По-другому будут ходить автобусы №27, 50, 54, 018 и другие, следующие через центр. Они будут объезжать перекрытые участки.

Первая репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге 6 апреля. По окраине города проехали более 100 бронеавтомобилей, танков и военных мотоциклов. Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге в 2021 году впервые пройдет днем. Она начнется 7 мая в 10 часов утра, на нее обещают пустить зрителей. Сам парад намечен на 10 утра 9 мая.

Скрин: URA.RU