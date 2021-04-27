На концерте в Челябинске певицу пронзила острейшая боль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Полина Гагарина заявила, что привыкла к вывихам плеча и не собирается делать операцию, несмотря на сильную боль в такие моменты. Так она прокомментировала 28 апреля на своей официальной страничке в Instagram инцидент на концерте в Челябинске.

«Вы знаете, что я редко комментирую бесконечные сплетни вокруг себя, но тут легче раз и навсегда рассказать о моей травме, полученной ещё в школе-студии МХАТ и закрыть этот вопрос, — заявила Гагарина. — Больше 10 лет назад у меня начал выпадать плечевой сустав. Это может случиться в любой момент от неудачного жеста или поворота руки». Певица добавила, что на Ледовой арене в Челябинске было очень холодно.

«На меня дули ветродуи и, в конце концов, я серьезно замёрзла, чем был вызван спазм мышц. Я развела руки, как видно на видео и сустав просто выскочил. Это острейшая боль (те, кто испытывал, меня поймут)», — уточнила она. Гагарина заявила, что знает, как вернуть сустав на место и она умеет делать это сама.

«В этом нет ничего страшного и операция не всегда эффективна, поэтому я давно приняла решение ее не делать. Зал невероятно меня поддержал и встал, аплодируя», — добавила Гагарина. Поклонники отметили, что через несколько секунд певица вернулась, допела песню и довела шоу. «Если бы пресса была не столь „активна“, никто бы ничего не заметил», — сказала она.

Концерт Гагариной, который прошел 26 апреля, должен был состояться еще 2 декабря 2020 года. Тогда организаторы, обсудив этот вопрос с властями региона, перенесли его на весну.

Полина Гагарина прокомментировала инцидент на концерте в Челябинске Скрин официальной странички в Instagram Полины Гагариной