Россия может снизить экспорт гречки на фоне возможного дефицита

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Супермаркет
О нехватке гречки в России ранее сообщали производители Фото:

Россия может снизить объемы экспорта гречки. С поручением о проработке предложений правительство выступило в адрес Минпромторга, ФАС и Минсельхоза.

«Россия может снизить объем экспорта гречки. Ситуация обсуждалась на совещании с участием первого заместителя главы кабмина Андрея Белоусова. Оно было посвящено мониторингу и реагированию на изменение цен на социально значимые товары», — пишет MK.RU. Минэкономразвития изучит детали вопроса на заседании подкомиссии по тарифному регулированию.

Ранее поставщики сообщили торговым сетям о скором подорожании гречки в магазинах на 10-15%. Причины, по словам производителей, заключаются в низком урожае и подорожании упаковки. В Минсельхозе позднее опровергли сообщения о дефиците, но пообещали не допустить роста цен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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