Россия может снизить экспорт гречки на фоне возможного дефицита

О нехватке гречки в России ранее сообщали производители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия может снизить объемы экспорта гречки. С поручением о проработке предложений правительство выступило в адрес Минпромторга, ФАС и Минсельхоза.

«Россия может снизить объем экспорта гречки. Ситуация обсуждалась на совещании с участием первого заместителя главы кабмина Андрея Белоусова. Оно было посвящено мониторингу и реагированию на изменение цен на социально значимые товары», — пишет MK.RU . Минэкономразвития изучит детали вопроса на заседании подкомиссии по тарифному регулированию.

Ранее поставщики сообщили торговым сетям о скором подорожании гречки в магазинах на 10-15%. Причины, по словам производителей, заключаются в низком урожае и подорожании упаковки. В Минсельхозе позднее опровергли сообщения о дефиците, но пообещали не допустить роста цен.