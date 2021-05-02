02 мая 2021

Президент России раскрыл сроки выплат 10 тысяч школьникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьникам выплатят по 10 тысяч рублей в последний месяц лета Фото:
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Выплаты детям от шести до 18 лет будут произведены в августе перед новым учебным годом. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет», — указано на официальном сайте президента РФ. При этом детям-инвалидам выплата будет назначена в особом порядке.

Ранее президент России выступил с такой инициативой в ходе своего послания Федеральному собранию. Позднее Путин уточнил, что будет и дальше выстраивать программу помощи семьям с детьми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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