Александр Лукашенко стал президентом Беларуси в 1994 году Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко законным путем пришел к власти в 1994 году, однако при агитации использовал грязные методы, очерняя своих оппонентов. Об этом URA.RU рассказал бывший глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич.

«Лукашенко победил на первых [президентских] выборах нормально, но в процессе агитации использовались методы, которыми не пользуются приличные люди. И самое главное, [кандидат в президенты Вячеслав] Кебич использовал его (Лукашенко, прим.ред.) для того, чтобы понизить мой рейтинг, подбрасывал ему всякие материалы, которые сам бы не огласил. Это я потом узнал», — рассказал Шушкевич. Команда Лукашенко также не отличалась порядочностью, отметил Шушкевич.

По словам экс-главы Беларуси, Лукашенко во время агитации говорил о государственных тратах, которые якобы совершал Шушкевич в своих личных целях. «Такие мелкие вещи, которые Кебич постеснялся бы говорить, как человек разумный и веский, Лукашенко не стеснялся [произносить]. И он не стеснялся никаких методов. Думаю, и грязных тоже. И повторяю, у меня доказательств этих нет, я их не собирал», — отметил он.

В 1994 году в Беларуси прошли первые в истории страны выборы президента. На них в двух турах победил Лукашенко. После первого тура он набрал 44,82% голосов, по результатам второго — 80,34%. Его главным оппонентом был председатель Совета министров республики Вячеслав Кебич, однако в обоих турах он не смог набрать больше 20% голосов. Станислав Шушкевич на тех выборах стал четвертым с 9,91% голосов.

Лукашенко возглавляет Беларусь почти 30 лет. По данным ЦИК, на последних президентских выборах, прошедших в 2020 году, Лукашенко набрал 80,23% голосов. Независимые экзит-поллы показывали уверенную победу его оппонента Светланы Тихановской. После оглашения итогов выборов в Минске и других белорусских городах начались массовые акции протеста. Их жестко подавляли силовики.