11 мая 2021

Свердловские власти: родители не должны платить за охрану школ

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Стрельба в гимназии №175. Казань, силовики, терроризм, стрельба, чп, полиция, чрезвычайное происшествие, терракт, гимназия 175, шутинг, террористический акт
После стрельбы в Казани проверяют все школы Фото:
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Родители не должны платить за охрану школ, средства на это выделяются бюджетом Свердловской области. Об этом заявил министр образования региона Юрий Биктуганов в ходе пресс-конференции «Интерфакс-Урал», передает корреспондент URA.RU.

«Мы запрещаем брать с родителей на все эти виды деятельности. Из бюджета Свердловской области — консолидировано областного и местных бюджетов было выделено порядка 4 млрд рублей на осуществление конкурсного отбора на обеспечение безопасности образовательных учреждений», — сообщил Биктуганов.

Также Юрий Биктуганов уточнил, что продолжается проверка школ, начатая после стрельбы в Казани, входе которой пострадали дети и учителя. По его словам, проверяется наличие лицензии у организации, осуществляющей охрану, выполнение всех прописанных пунктов договора, работа тревожных кнопок. Он уточнил, что пока нарушений не выявлено, однако власти готовы применять самые строгие меры к руководству школ, где не приняли необходимые меры для защиты детей и сотрудников.

11 мая в школе Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой пострадали десятки человек. Девять человек погибло.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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