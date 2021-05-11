Свердловские власти: родители не должны платить за охрану школ

После стрельбы в Казани проверяют все школы Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Родители не должны платить за охрану школ, средства на это выделяются бюджетом Свердловской области. Об этом заявил министр образования региона Юрий Биктуганов в ходе пресс-конференции «Интерфакс-Урал», передает корреспондент URA.RU.

«Мы запрещаем брать с родителей на все эти виды деятельности. Из бюджета Свердловской области — консолидировано областного и местных бюджетов было выделено порядка 4 млрд рублей на осуществление конкурсного отбора на обеспечение безопасности образовательных учреждений», — сообщил Биктуганов.

Также Юрий Биктуганов уточнил, что продолжается проверка школ, начатая после стрельбы в Казани, входе которой пострадали дети и учителя. По его словам, проверяется наличие лицензии у организации, осуществляющей охрану, выполнение всех прописанных пунктов договора, работа тревожных кнопок. Он уточнил, что пока нарушений не выявлено, однако власти готовы применять самые строгие меры к руководству школ, где не приняли необходимые меры для защиты детей и сотрудников.

11 мая в школе Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой пострадали десятки человек. Девять человек погибло.