Киберэксперты выяснили график работы российских мошенников

Российские телефонные мошенники работают по графику офисных сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские телефонные мошенники работают по графику офисных сотрудников, ходят на обед и отдыхают в майские праздники. Об этом сообщил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

«Мы наблюдаем ситуацию, когда график работы злоумышленников во многом схож с графиком простых офисных сотрудников. Они приходят на работу к десяти утра, уходят на обед и заканчивают работу в одинаковое время. Вероятно, их деятельность не отличается от работы обычных колл-центров», — рассказал РИА «Новости.

Он отметил, что компания фиксирует в среднем около 6 -10 тысяч звонков в сутки, при этом по субботам их количество сокращается до двух тысяч, а в воскресенье не превышает нескольких сотен. При этом время звонков делится на два этапа: с 11.30 до 14.00 и с 15.30 по 18.00. По словам экспертов, в промежутке между ними злоумышленники прерываются на обед. Также уточняется, что в майские праздники значительно сократилось количество мошенничеств, примерно в 10 раз.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что «Call-центры», занимающиеся телефонным мошенничеством, в местах лишения свободы существуют, хотя во ФСИН России утверждают обратное. Однако, по словам Хинштейна, масштабы деятельности таких «call-центров» уже существенно скромнее, чем шесть лет назад. Также стало известно, что в России запускается платформа «Мошеловка» для выявления мошенников и борьбы с ними.