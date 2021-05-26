В Ассоциации экспертов рынка ритейла объяснили причину роста цен в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Повышение тарифов РЖД на отправку грузов может привести к росту стоимости товаров, которые они перевозят. Таким мнением с URA.RU поделились эксперты рынка торговли.

«Очевидно повлияет. Любое повышение приводит к повешению, но будет ли оно отражаться на полках уже другая история», — сказал заместитель директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин. Если повышение будет незначительным производители просто запишут это в свою статью расходов, отметил эксперт в беседе с агентством. Также конечная стоимость товара может зависеть от удаленности региона, подчеркнул Ионкин.

Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Илюха согласился, что подорожание будет напрямую зависеть от того на сколько вырастут тарифы. «В мире периодически возникает дефицит и мировые цены тянут за собой внутренние. В этой ситуации самое главное, чтобы когда цены снизятся, понизили и тарифы, а у нас это не очень любят делать», — сообщил собеседник URA.RU.

Для компенсации затрат на подорожавшие строительные материалы при модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей подготовили несколько сценариев изменения тарифов. РЖД может ввести надбавки для пользователей транспортных услуг данных участков дороги, либо распространить их на всех грузоотправителей или на всех экспортеров.