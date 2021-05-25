РЖД готовятся поднять стоимость части рейсов

Перевозчик рассматривает несколько сценариев изменения тарифов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Единственный в России железнодорожный перевозчик — Российские железные дороги — в скором времени может повысить цены на отправку грузов. Как отмечают в компании, это связано с повышением стоимости строительных материалов.

«РЖД подготовили несколько сценариев изменения тарифов для компенсации затрат на резко подорожавшие строительные материалы при модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Компания предложила ввести либо надбавки для пользователей транспортных услуг БАМа и Транссиба, либо распространить их на всех грузоотправителей или на всех экспортеров», — такие данные содержатся в презентации компании на совещании первого вице-премьера и председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова. Их приводит РБК.

Сообщается также, что повышенные тарифы могут вводиться до 2022 или сразу до 2024. При этом менее длительное повышение предполагает более высокие надбавки.