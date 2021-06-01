01 июня 2021

Пациент выпал из окна противотуберкулезной больницы на Уралмаше. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Приемный покой областной инфекционной клинической больницы. Тюмень, скорая помощь
Сейчас за жизнь мужчины борются врачи Фото:

Пациент выпал из окна противотуберкулезного центра № 4 в Екатеринбурге утром 2 июня. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, которые сняли последствия несчастного случая на видео.

«Этот мужчина поступил только вчера в хирургическое отделение, — рассказал один из пациентов больницы. — Он выпал из окна своей палаты на четвертом этаже и, к счастью, остался жив. Пока неизвестно, что именно с ним произошло». Известно, что мужчина лечился от туберкулеза костей.

На кадрах видно, как на асфальте в луже крови лежит мужчина. Вокруг него суетятся врачи, пытаясь оказать помощь, укладывают на носилки и грузят в реанимационную карету. В диспансере URA.RU ответили, что не предоставят никакой информации по поводу случившегося.

Ранее несчастный случай произошел в клинической центральной клинической больницы №1 Екатеринбурга. Там из окна реанимационного отделения выпал пациент, лечившийся от аппендицита. Мужчина получил серьезные травмы и скончался.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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