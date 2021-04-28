Пациент больницы Екатеринбурга выпал из окна и умер

Пациент ЦГКБ №1 скончался от полученных травм Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пациент центральной клинической больницы №1 Екатеринбурга скончался, выпав из окна реанимационного отделения. Об этом URA.RU рассказали два источника в медицинских кругах. Мужчина лечился от аппендицита.

«Со второго этажа реанимационного отделения выпал пациент, госпитализированный с аппендицитом. Получил серьезные переломы позвоночника и травму живота. Санитары занесли его обратно в палату, но там он уже умер», — рассказал собеседник агентства. Причина падения мужчины пока неизвестна.

Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков заявил URA.RU, что не слышал об инциденте. В приемной отделения не ответили на звонки журналиста. Старший помощник управления СКР по Свердловской области Александр Шульга не подтвердил и не опроверг информацию. В следственном отделе по Октябрьскому району ситуацию не комментируют.

В августе 2020 года сразу несколько подобных случаев было в ГКБ № 40 Екатеринбурга. Тогда из окна больницы сначала выпал мужчина, спустя неделю — женщина.