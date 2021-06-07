В Сургуте женщина нанесла себе увечья после ссоры с отцом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После ссоры с отцом жительница Сургута порезала осколками стекла свою шею и руки. После этого израненная женщина вышла из дома и отправилась на улицу в окровавленной одежде. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

«По улице медленно шла девушка вся в крови. Сама пострадавшая сообщила, что у нее произошел конфликт с отцом. Она вышла в подъезд, нашла какое-то стекло и порезала себе шею, руку и предплечье», — сказано в сообщении на сайте «К-ИНФОРМ | СУРГУТ».

При этом женщина отказалась от госпитализации и была доставлена силовиками в местное отделение полиции №2. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту сказали, что полиция занимается выяснением всех обстоятельств и проводит проверку. О подробностях произошедшего пообещали рассказать позднее.

Ранее URA.RU писало, что сотрудник «Сургутнефтегаза» порезал себя ножом в кабинете у начальника из-за маленькой зарплаты. Тогда работник «Сургутнефтегаза» Денис Пухов в кабинете у руководителя не выдержал, схватил нож и изрезал себе руку.