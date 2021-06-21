21 июня 2021

Губернатор Текслер пригрозил отставкой челябинскому министру

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Областное совещание при Губернаторе Челябинской области. Челябинск, кобылин алексей
Алексей Кобылин получил недвусмысленный намек от челябинского губернатора Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил о возможной замене главы министерства сельского хозяйства региона Алексея Кобылина. Об этом он заявил на областном совещании с главами муниципалитетов 22 июня.

Недовольство деятельностью министерства Текслер высказал, обращаясь к куратору ведомства, вице-губернатору Сергею Сушкову. «Этот вопрос (комплексного развития территорий — ред.) мы постоянно обсуждаем — это качество проектов, это работа минсельхоза. А не просто вы выступаете администраторами. Прислали (проекты) — хорошо, не прислали из муниципалитетов — ну не прислали, и все. Сейчас во многом так работа организована. В следующий отбор, если будет такая же история, я предупреждаю, будут кадровые решения», — заявил Текслер.

Кобылин возглавил челябинский минсельхоз в январе 2018 года при губернаторе Борисе Дубровском. Должность освободилась после повышения занимавшего ее Сушкова до вице-губернатора. Его сменщик считался перспективным чиновником с базовым образованием и опытом работы в отрасли. Также Кобылин разработал ряд эффективных региональных программ поддержки АПК.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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