Губернатор Текслер пригрозил отставкой челябинскому министру

Алексей Кобылин получил недвусмысленный намек от челябинского губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил о возможной замене главы министерства сельского хозяйства региона Алексея Кобылина. Об этом он заявил на областном совещании с главами муниципалитетов 22 июня.

Недовольство деятельностью министерства Текслер высказал, обращаясь к куратору ведомства, вице-губернатору Сергею Сушкову. «Этот вопрос (комплексного развития территорий — ред.) мы постоянно обсуждаем — это качество проектов, это работа минсельхоза. А не просто вы выступаете администраторами. Прислали (проекты) — хорошо, не прислали из муниципалитетов — ну не прислали, и все. Сейчас во многом так работа организована. В следующий отбор, если будет такая же история, я предупреждаю, будут кадровые решения», — заявил Текслер.

Кобылин возглавил челябинский минсельхоз в январе 2018 года при губернаторе Борисе Дубровском. Должность освободилась после повышения занимавшего ее Сушкова до вице-губернатора. Его сменщик считался перспективным чиновником с базовым образованием и опытом работы в отрасли. Также Кобылин разработал ряд эффективных региональных программ поддержки АПК.