Здание 1904 года постройки включено в реестр культурного наследия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска выставили на продажу двухэтажный исторический дом. За здание общей площадью более 1 тысячи кв. метров собственник просит 39 млн рублей.

«Рада представить вашему вниманию помещение в самом историческом центре Челябинска, улица Свободы, 175! От собственника, без комиссии! Два этажа плюс подвал. Общая площадь 1031 кв. метр. Есть своя огороженная парковка. Недавно выполнен косметический ремонт. Высокие потолки», — говорится в тексте на сайте realtymag.ru.

Здание было построено в 1898 году для железнодорожного училища и входит в реестр культурного наследия регионального значения. После 1904 года его частично надстроили до двух этажей.

В последующие годы дом использовали под нужды железной дороги и дорожное отделение милиции. Несколько лет назад там размещалась Следственная часть Южно-Уральского УВД на транспорте.

Внутри ничего не говорит, что здание построили в 1904 году Скрин: сайт realtymag.ru