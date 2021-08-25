25 августа 2021

Деревянный особняк в центре Челябинска продают за 39 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исторические здания центра города. Челябинск, улица каслинская 137
Здание 1904 года постройки включено в реестр культурного наследия Фото:

В центре Челябинска выставили на продажу двухэтажный исторический дом. За здание общей площадью более 1 тысячи кв. метров собственник просит 39 млн рублей.

«Рада представить вашему вниманию помещение в самом историческом центре Челябинска, улица Свободы, 175! От собственника, без комиссии! Два этажа плюс подвал. Общая площадь 1031 кв. метр. Есть своя огороженная парковка. Недавно выполнен косметический ремонт. Высокие потолки», — говорится в тексте на сайте realtymag.ru.

Здание было построено в 1898 году для железнодорожного училища и входит в реестр культурного наследия регионального значения. После 1904 года его частично надстроили до двух этажей.

В последующие годы дом использовали под нужды железной дороги и дорожное отделение милиции. Несколько лет назад там размещалась Следственная часть Южно-Уральского УВД на транспорте.

Внутри ничего не говорит, что здание построили в 1904 году

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...