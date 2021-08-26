Свердловские власти готовят встречу с победителями Олимпиады

Паралимпиец Михаил Асташов установил мировой рекорд Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство Свердловской области соберет спортсменов после финиша Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Об этом в разговоре с URA.RU заявил министр спорта и физической культуры региона Леонид Рапопорт.

«По поручению губернатора мы за три недели до старта Паралимпийских игр приобрели новейшее оборудование, на котором [Михаил] Асташов выиграл гонку. По окончании игр запланировано проведение общей встречи с нашими спортсменами и награждение их уже от лица области», — рассказал URA.RU министр спорта Леонид Рапопорт. Он уточнил, что областные награды представляют собой денежные премии.

26 августа свердловский велогонщик Михаил Асташов стал чемпионом Паралимпиады в индивидуальной гонке преследования по классу С1. В финальном заезде спортсмен оказался быстрее канадца Тристена Шернове. А в ходе квалификации поставил новый мировой рекорд (3.35,954).

До весны 2020 года Асташов был известен только узкому кругу — в его спортивной карьере и судьбе активно участвовали биатлонист Антон Шипулин, лыжник Иван Алыпов и компания «Сима-ленд» Андрея Симановского. Последние также поддержали велогонщика при подготовке к Паралимпиаде. Широкую медийную раскрутку Асташов получил весной прошлого года после того, как устроился курьером в «Яндекс.Еду», чтобы, как признавался сам, улучшить самооценку.

«Мы очень рады за Михаила и гордимся тем, что имеем возможность быть причастными к его знаменательной победе. Будем и дальше поддерживать наших спортсменов, преумножающих славу России», — рассказала URA.RU замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева.

Михаил Асташов без рук и без ног с самого рождения. Родившись в Улан-Удэ, в пять лет велосипедист уехал в Челябинскую область, где начал заниматься спортом. Сейчас спортсмен живет и тренируется в Екатеринбурге.