27 августа 2021

ДНР: украинские военные обстреляли поселок рядом с Донецком

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Учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, Чебаркуль
По поселку Минеральное было выпущено 18 мин, сообщили в ДНР Фото:
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Война на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Минеральное вблизи Донецка. Об этом сообщили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны [ВСУ] по направлению Авдеевка — Минеральное. Выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров», — цитирует представителя ДНР РИА «Новости».

Договоренности о прекращении огня действуют с июля 2020 года. Они подразумевают полный запрет на ведение огня, наступательных и разведывательно-диверсионный действий и размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Также сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.

За нарушение режима прекращение огня введена дисциплинарная ответственность. Он должен действовать до полного урегулирования конфликта, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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