ДНР: украинские военные обстреляли поселок рядом с Донецком

Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Минеральное вблизи Донецка. Об этом сообщили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны [ВСУ] по направлению Авдеевка — Минеральное. Выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров», — цитирует представителя ДНР РИА «Новости».
Договоренности о прекращении огня действуют с июля 2020 года. Они подразумевают полный запрет на ведение огня, наступательных и разведывательно-диверсионный действий и размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Также сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.
За нарушение режима прекращение огня введена дисциплинарная ответственность. Он должен действовать до полного урегулирования конфликта, передает «Национальная служба новостей».
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