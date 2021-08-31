В России расследуют ранение детей из-за обстрела в Донбассе

Дети пострадали в результате обстрела в Горловке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела после прицельного артиллерийского обстрела в городе Горловке Донецкой Народной Республики, в результате которого получили ранения мирные жители, в том числе дети. Об этом сообщается на официальном портале СК РФ.

«28 августа 2021 года украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в Центрально-Городском районе города Горловки. Во дворе жилого дома получили ранения дети — мальчик 10 лет и девочка 8 лет», — говорится на сайте ведомства. Также ранения получил 59-летний мирный житель.

По словам СК РФ, украинские силовики нарушают положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Ранее ВС Украины обстреляли из минометов поселок Минеральное вблизи Донецка. Было выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров.